Ελίνα Ακριτίδου: Η κόρη της μόλις έκλεισε τα 18! Η ανάρτηση της ηθοποιού

Αγάπη μου! 18!!!! Δεν το πιστεύω!! Όσο και να μοιάζεις σοβαρή και ώριμη, για μένα θα είσαι πάντα αυτό το ανέμελο, τρελλό κοριτσάκι που μπορεί να κάνει τα πάντα και τους μαγεύει όλους!!! Είμαι σίγουρη ότι θα πραγματοποιήσεις τα ονειρά σου, γιατί ξέρεις να τα διεκδικείς! Σε λατρεύω!! #mylove #mydaughter #18 #lovemydaughter #mum #lovemyfamily #adult #love #❤️

A post shared by Elina Akritidou (@elinaakritidou_official) on Jun 4, 2020 at 8:42am PDT