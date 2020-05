Taylor Swift: Οργισμένη με τον Τραμπ σε ανάρτησή της  

Βίντεο από τις ταρχές στις ΗΠΑ μετά τον φόνο Αφροαμερικανού από αστυνομικό

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Taylor Swift υποσχέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι θα γνωρίσει την ήττα στις επόμενες προεδρικές εκλογές και κάλεσε τους Αμερικανούς να τον καταψηφίσουν, έχοντας εξοργιστεί απο τις δηλώσεις του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου σχετικά με τις ταραχές στη Μινεάπολη.

«Αφού πυροδοτήσατε τη φωτιά της υπεροχής της λευκής φυλής και του ρατσισμού από την αρχή της θητείας σας, έχετε το θράσος να παριστάνετε τον ηθικά ανώτερο, προτού απειλήσετε (με τη χρήση) βίας», έγραψε η 30χρονη καλλιτέχνιδα στον λογαριασμό της στο Twitter.

«Θα ψηφίσουμε για να σας διώξουμε τον Νοέμβριο», συμπλήρωσε.

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump