Κρυσταλλία: «Δεν κρέμονται οι ζωές μας από τις κριτικές στο J2US»

Η Κρυσταλλία έχει χαράξει τη δική της επιτυχημένη πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή, τόσο ως frontwoman των Otherview, όσο και solo τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Δείχνοντας για ακόμα μια φορά τον μουσικό της πλουραλισμό, κυκλοφόρησε, πριν λίγο καιρό, από την Panik Records, το hit single «Me Gusta». Παράλληλα, κάθε Σάββατο βάζει το μοναδικό της «στίγμα» στο μουσικό show «Just The 2 Of Us», ως παρτενέρ του Λεωνίδα Καλφαγιάννη και εντυπωσιάζει με τις φωνητικές της ικανότητες και τη σκηνική της παρουσία.

Εκτός, όμως, από την επαγγελματική επιτυχία, απολαμβάνει και μια ήρεμη προσωπική ζωή, στο πλευρό του Δημήτρη Πλατανιά, με τον οποίο παντρεύτηκε πριν από λίγους μήνες, σε στενό κύκλο, στην Αίγινα.

Η όμορφη Κρυσταλλία μίλησε στο star.gr, για τα επαγγελματικά της σχέδια, την πορεία της, αλλά και τις κόντρες στο «Just The 2 Of Us», ενώ παράλληλα εξομολογείται την επιθυμία της να γίνει μητέρα!

Κρυσταλλία, θεωρώ ότι διανύεις μια πολύ καλή φάση της ζωής σου. Πριν λίγους μήνες κυκλοφόρησε και το νέο σου single με τίτλο «Me Gusta», από την Panik Records. Μίλησε μου γι'αυτό.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι μια πολύ δημιουργική περίοδος για μένα! Ξεκινώντας απο το πρώτο μου προσωπικό άλμπουμ το 2017 με τίτλο «Θέμα Χαρακτήρα» που από την προπαραγωγή κιόλας, γράφοντας τα τραγούδια μέχρι να μπούμε στο στούντιο να τα ηχογραφήσουμε, ήταν μια πολύ δημιουργική διαδικασία! Μετά ήρθαν τα musicals «Hair» και «Grease» μια από τις ωραιότερες εμπειρίες της ζωής μου. Στη συνέχεια ήρθε η συνεργασία μου με τον Αντώνη Ρέμο που κράτησε για δύο χρόνια και με το που ολοκληρώθηκε η συνεργασία κυκλοφόρησε και το «Me Gusta»! Οπότε ναι, ήταν γεμάτα δημιουργία τα τελευταία χρόνια. Ήταν όλες οι εμπειρίες τόσο διαφορετικές και όμορφες που πραγματικά δεν καταλαβαίνεις πως περνά τόσο γρήγορα ο χρόνος. Καταλαβαίνεις όμως ότι αλλάζεις εσύ. Ξεκίνησα με ένα Latin Balkan album και με το πέρας του χρόνου δημιουργήθηκε μια ανάγκη να κάνω κατι σαν το «Me Gusta». Στο άλμπουμ ήθελα να εκφραστώ δημιουργικά με φυσικά όργανα και μπάντα και στο «Me Gusta» είχα την ανάγκη να κάνω κατι πιο pop-electro. Γενικά προσπαθώ να είμαι πάντα δημιουργική και να μην νιώθω στασιμότητα. Να αναφέρω βέβαια πως το «Me Gusta» υπογράφουν οι Boombamontana (παραγωγή, μουσική) και η Daphne Lawrence (στίχοι) και κυκλοφορεί από την Panik Records.

Πόσο διαφέρει αυτό το single από τα προηγούμενα τραγούδια σου; Θα έλεγες ότι κάνεις στροφή στο ρεπερτόριό σου;

Όπως προανέφερα το άλμπουμ είναι ενορχηστρωμένο με φυσικά όργανα, δεν έχει electro στοιχεία και μου έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστώ με εξαιρετικούς μουσικούς. Αυτό είχα ανάγκη εκείνη την περίοδο και αυτό έκανα! Το «Me Gusta» παραγωγικά δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο album μιας και είναι ένα dancehall - reggaeton κομμάτι. Ωστόσο, κοινός παρονομαστής είναι οι latin ήχοι ως βασική επιρροή και στις δύο περιπτώσεις. Δε θα το έλεγα στροφή. Για μένα είναι μια φυσιολογική οργανική πορεία σύμφωνα με τις ανάγκες και την ιδιοσυγκρασία μου. Η αλήθεια είναι πως βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα και θέλω να κάνω συνεχώς πράγματα που με προκαλούν και με ιντριγκάρουν σε έναν βαθμό. Καταλαβαίνω βέβαια πως από κάποιους μπορεί να θεωρηθεί στροφή, μια πορεία είναι και αυτή όμως. Και μια πίστα Formula 1 έχει στροφές αλλά σίγουρα κάπου οδηγεί. Το βασικό για μένα είναι ένα, να νιώθω καλά και ευτυχισμένη με αυτό που κάνω διότι μερικές φορές ξεχνάμε αυτό το συστατικό. Τη χαρά της πορείας άσχετα αν έχει στροφές ή είναι μια ευθεία.

Ζούμε πλέον τη σταδιακή άρση των μέτρων λόγω της πανδημίας. Πώς πέρασες την περίοδο της καραντίνας; Υπάρχουν πράγματα που αναθεώρησες εξαιτίας της κατάστασης;

Πέρασα λίγο πολύ όπως όλοι! Στο σπίτι κάνοντας γενική και φασίνα σχεδόν κάθε μέρα! Ξεκουράστηκα όμως, το είχα αρκετή ανάγκη. Δε θα έλεγα ότι περιορίστηκα μιας και είμαι σπιτόγατα ούτως ή άλλως! Δεν αναθεώρησα κάτι η αλήθεια είναι. Προτεραιότητες που βγήκαν στο προσκήνιο κατά την διάρκεια της καραντίνας όπως η αλληλεγγύη, η οικογένεια και η ασφάλεια ήταν πάντα πράγματα που είχα πολύ κοντά στην καρδιά μου.

Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανες μετά την άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία;

Κυριολεκτικά το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάω στο στούντιο Καπα για να κάνουμε το τεστ για τον κορωνοϊό και να συνεχίσουμε τα γυρίσματα του «Just the 2 of Us»!

Λόγω της πανδημίας έχουν « παγώσει» τα live των καλλιτεχνών. Πώς σε επηρεάζει ψυχολογικά αυτή η κατάσταση; Είχες κάποια σχέδια που πλέον είναι σε αναμονή και πως σκέφτεσαι πλέον να κινηθείς επαγγελματικά αυτό το διάστημα;

Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους! Στην περίπτωση τη δική μας, στον χώρο του θεάματος είναι αρκετά μεγάλο το χτύπημα. Μεγαλύτερο απ' ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Για να γίνει μια παράσταση ή ένα live υπάρχει ένα ολόκληρο οικοσύστημα από πίσω. Φωτιστές, ηχολήπτες, μαέστροι, μουσικοί, τραγουδιστές, ηλεκτρολόγοι, παραγωγοί και αρκετοί άλλοι που αυτή την στιγμή έχουν μείνει χωρίς δουλειά. Δυστυχώς όμως είναι μια δύσκολη περίπτωση και πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μόνο υπομονή μέχρι να περάσει αυτή η μπόρα. Εδώ θα πρέπει να μεριμνήσει το κράτος όμως. Ο χώρος του θεάματος δεν είναι απλά ένας τραγουδιστής ή ένας ηθοποιός. Υπάρχει ένας μικρόκοσμος στα παρασκήνια. Ένας μικρόκοσμος που αποτελείται από πάρα πολλούς ανθρώπους που αυτή την στιγμή χρειάζονται βοήθεια και στήριξη. Όλοι πάνω κάτω είχαμε κάποια σχέδια για το καλοκαίρι και τον χειμώνα. Απ' ό,τι καταλαβαίνεις δεν υφίσταται τίποτα απ' αυτά τα σχέδια πια. Είμαι από τους τυχερούς γιατί παρ' όλα αυτά τουλάχιστον έχω το Just the 2 of Us και εκφράζομαι με τη μουσική.

Κάθε Σάββατο σε απολαμβανουμε στο J2US. Γιατί αποφάσισες να πεις «ναι» και πώς είναι η συνεργασία σου με τον Λεωνίδα Καλφαγιάννη;

Μου αρέσει πάντα να δοκιμάζω καινούργιες εμπειρίες διότι αφενός έτσι «δοκιμάζομαι» κι εγώ η ίδια και αφετέρου γιατί γνωρίζω πάντα καταπληκτικούς ανθρώπους μέσα απ' αυτές τις συνεργασίες. Μου αρέσει η τηλεόραση και η διαδικασία των γυρισμάτων. Νιώθω οικεία σαν να είναι το φυσικό μου περιβάλλον. Άσε που με έχει ζαλίσει η γιαγιά μου «Κρυσταλλάκι ποτέ θα σε δούμε πάλι στη τηλεόραση; ». Δεν μπορώ να της χαλάσω χατίρι (γέλιο)! Επίσης είναι ένας καταπληκτικός τρόπος να επικοινωνούμε την δουλειά μας και βέβαια συντέλεσε στο «ναι» και ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας του show. Τώρα όσον αφορά τη συνεργασία μου με τον Λεωνίδα, είναι ιδιαίτερη. Είναι ένα ιδιαίτερο παιδί και είναι αυτό ακριβώς… «Παιδί»! Από την μία είναι πολύ ευαίσθητος. Ένας μικρός πρίγκιπας. Από την άλλη κάποιες φορές τρομερά αντιδραστικός και εκρηκτικός. Είναι όμως μια εξαιρετικά ευχάριστη συνεργασία και περνάμε πάρα πολύ ωραία.

Στα τελευταία επεισόδια του show βλέπουμε ότι συχνά «ανάβουν τα αίματα» μεταξύ συμμετεχόντων και κριτών. Εσύ έχεις έρθει σε δύσκολη θέση λόγω κάποιας κριτικής;

Όχι δεν έχω έρθει ποτέ σε δύσκολη θέση! Έχω καλή διάθεση και η επιτροπή το ίδιο, είμαι σίγουρη για αυτό άσχετα με το πώς μπορεί να εκφράζεται καμία φορά. Δεν κρέμονται ζωές μας, ούτε από την εμφάνισή μας, ούτε από τις κριτικές της επιτροπής. Βλέπουμε την εμφάνισή μας μέσα από τα δικά τους μάτια και αυτό έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι αναγκαίο να συμφωνείς με όλα αλλά πάντα υπάρχει κάτι που μπορείς να μάθεις μέσα από αυτό. Όπως έχω ξαναπεί, ούτε εγώ θα βγω δασκάλα, αλλά ούτε και ο Λεωνίδας τραγουδιστής, μέσα από αυτό.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ανέβηκες τα σκαλιά της εκκλησίας. Πώς σου φαίνεται ο έγγαμος βίος;

Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη διαφορά ο έγγαμος βίος για εμάς. Ήμασταν σαν παντρεμένοι σχεδόν από την πρώτη μέρα. Μέσα σε μια βδομάδα συζήσαμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν έχουν αλλάξει οι χαρακτήρες μας και έχουμε ακόμα την ίδια αίσθηση ο ένας για τον άλλον που είχαμε και πριν 7 χρόνια!

Τι είναι αυτό που ξεχωρίζεις στον σύζυγό σου;

Θαυμάζω πολλά πράγματα στον άνθρωπό μου! Τη γενναιοδωρία των συναισθημάτων του όχι μόνο σε μένα αλλά και στους γύρω του. Θαυμάζω τη στάση ζωής του, τον τρόπο που επιλέγει να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις. Είναι δίκαιος, ευγενικός και οξυδερκής και τρομερά ταλαντούχος σκηνοθέτης.

Έχεις νιώσει να χτυπά το «καμπανάκι» της μητρότητας;

Χμμ, το καμπανάκι χτυπάει τα τελευταία χρόνια, το θέλουμε πολύ! Θα έρθει και αυτό στην ώρα του.

Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 5 χρόνια, επαγγελματικά και προσωπικά;

Αυτό που θέλω είναι να είμαι ευτυχισμένη και να έχω τη δύναμη και τη διαύγεια να δουλεύω πάντα προς αυτό. Μπορώ να πω πως είμαι πολύ χαρούμενη γιατί μέχρι στιγμής η ζωή μου είναι γεμάτη από εμπειρίες όμορφες και δεν έχω απωθημένα. Έχω πραγματοποιήσει αρκετά από τα όνειρά μου. Σίγουρα θα ήθελα να έρθει και ένα παιδάκι και να βιώσω τη μητρότητα, να ολοκληρωθεί η οικογένειά μας.