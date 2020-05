Τσιμτσιλή: Η καλοκαιρινή καληνύχτα και το αισιόδοξο μήνυμα!

Σήμερα που καιρός ο έγινε έτσι ξαφνικά χειμωνιάτικος... αναπολώ περισσότερο από ποτέ καλοκαιρινές στιγμές. Μόλις όμως μία όμορφη ανάμνηση τρυπώνει στο μυαλό μου καταλήγω να αναρωτιέμαι αν το φετινό καλοκαίρι θα είναι τόσο ανέμελο... Από επιλογή μου αρέσει να βλέπω πάντα το ποτήρι μισόγεμάτο κι έτσι χαμογελώ κι συνεχίζω να ταξιδεύω με τη σκέψη μου. Καληνύχτα!

