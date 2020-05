Ράνια Θρασκιά: Το συγκινητικό κείμενο που έγραψε για τη γιορτή της μητέρας

Πίσω από την πιο γνώριμη λέξη στον κόσμο, κρύβονται αμέτρητες ιστορίες. Κορίτσια που μεγάλωσαν μαζί με τα παιδιά τους, γυναίκες που υπέβαλλαν το σώμα και την ψυχή τους σε μεγάλο πόνο για να φέρουν ένα παιδί στον κόσμο, γυναίκες που χωρίς να γεννήσουν ποτέ είναι οι καλύτερες μαμάδες που θα μπορούσαν να έχουν τα παιδιά των Οργανισμών και των Ιδρυμάτων. Μαμάδες που δεν γνώρισαν ποτέ τα μωράκια που μεγάλωναν μέσα τους, μαμάδες της απώλειας με άδειες αγκαλιές. Μαμάδες της ανέχειας, της προσφυγιάς, των 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Μαμάδες που ταξιδεύουν μακριά από τις βόμβες, που φεύγουν μακριά από την βία και την κακοποίηση, μαμάδες διαφορετικές. Μαμάδες σε πόλεμο με τα συναισθήματά τους, μαμάδες που παλεύουν κάθε μέρα με τα λάθη τους, με τις ενοχές τους, με τα όρια τους. Μαμάδες στην καραντίνα, μαμάδες σε κελιά, μαμάδες σε κάτι δικές τους φυλακές. Μαμάδες ιδιαίτερων παιδιών, μαμάδες που καθρεφτίζει η αγωνία στα μάτια τους πάνω από το άρρωστο παιδί τους. Μαμάδες που έχουν λυγίσει από τον πόνο και όμως στέκονται όρθιες. Μαμάδες που έφυγαν, αλλά το αποτύπωμα της αγκαλιάς τους είναι αιώνιο... Χρόνια πολλά μαμά! Αυτά τα λουλούδια είναι για σένα. Και για την μαμά σου...

