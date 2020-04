Ράνια Θρασκιά: Μας συστήνει τον γοητευτικό αδερφό της

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντα έτσι στηριζόμουν πάνω του. Και ούτε μια φορά, δεν με άφησε να πέσω, να νιώσω μόνη ή αβοήθητη. Ξέρει όλα μου τα λάθη, όλα μου τα σκοτάδια και όμως δεν έχει πάψει λεπτό να πιστεύει σε μένα... Είναι ο πιο αξιόπιστος άνθρωπος που ξέρω, είναι η ψυχή του γεμάτη καλοσύνη, είναι δυνατός και θαρραλέος, έχει πάθος για ότι κάνει, είναι ο καλύτερος θείος που θα μπορούσαν να έχουν τα παιδιά μου και σήμερα γιορτάζει. Και εγώ έχω μια καρδιά γεμάτη ευχές για σένα Γιωργάκη μου και δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου πριν από σένα, αφού όταν γεννήθηκα ήσουν ήδη εκεί... Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα αδερφάκι μου💛

