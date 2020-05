Τα παιχνίδια της Βίκυς Kαγιά με τα παιδιά της και η γλυκιά αφιέρωση

Ακούστε στο βίντεο τα tips που έδωσε η Βίκυ Καγιά στις τηλεθεάτριες του Shopping Star για τη μίνι φούστα

Μπορεί η Βίκυ Καγιά να εργάζεται σκληρά ωστόσο πάντα ξεκλέβει χρόνο για να τον περάσει με τα δύο της παιδιά, Μπιάνκα και Κάρολο.

Η παρουσιάστρια του Shopping Star σήμερα που είναι η γιορτή της μητέρας είπε να ευχαριστήσει τα αγγελούδια της που της έδωσαν αυτό τον τίτλο. Έτσι δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζονταν οι τρεις τους να κάθονται στο γρασίδι και να παίζουν μαζί με τον σκύλο τους.

«Motherhood is my true superpower!⚡️💪🏻💖🦹🏼‍♀‍ 💖💪🏻⚡️Happy Mother’s day to all the super mothers!» έγραψε η παρουσιάστρια στη λεζάντα της φωτογραφίας.