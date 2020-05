Βίκυ Σταυροπούλου: Ποια ήταν η αμοιβή της για το σποτ «Μένουμε Ασφαλείς»

Όταν μου ζητήθηκε να συμμετάσχω αφιλοκερδώς στην καμπάνια ενημέρωσης- για τον τρόπο που μπορούμε να κατασκευάσουμε μάσκα χωρίς να ξοδέψουμε χρήματα-ήμουν αμέσως θετική. Όλοι μαζι ενωμένοι ξεπεράσαμε το πρώτο στάδιο,όλοι μαζι ενωμένοι ας προσέξουμε και το δεύτερο. Υπομονή και δύναμη σε όλους μας παιδιά 😀🤝

A post shared by Βικυ Σταυροπουλου (@vickystavropoulouofficial) on May 4, 2020 at 2:54am PDT