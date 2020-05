J.K. Rowling: Τεράστια δωρεά σε άστεγους και θύματα ενδοοικογενιακής βίας!

Η συγγραφέας του διάσημου μάγου Harry Potter, J.K. Rowling, προσφέρει ένα εκατομμύριο λίρες προκειμένου να βοηθήσει τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και τους άστεγους.

«Όπως πάντα σε μια τέτοια κρίση, οι φτωχότεροι και οι πιο ευάλωτοι πλήττονται περισσότερο, οπότε προς τιμήν της Μάχης του Χόγκουαρτς, θα κάνω μια δωρεά 1 εκατομμυρίου λίρες, το μισό από το οποίο θα πάει στο crisis.org.uk, που βοηθούν τους άστεγους κατά τη διάρκεια της πανδημίας», έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter η Βρετανίδα συγγραφέας.

«Τα άλλα μισά θα δοθούν στο refuge.org.uk, επειδή γνωρίζουμε ότι η ενδοοικογενειακή κακοποίηση, δυστυχώς, έχει αυξηθεί πολύ κατά τη διάρκεια της καραντίνας», συμπλήρωσε.

Η δωρεά της 54χρονης, βαθύπλουτης συγγραφέως γίνεται έναν μήνα μετά την ανακοίνωσή ότι ανάρρωσε ως πιθανό κρούσμα του Covid-19.

Today's the 22nd anniversary of the Battle of Hogwarts, but I'm going to be honest and say that it feels inappropriate to talk about fictional deaths today. Too many people are losing loved ones in the real world. 1/4