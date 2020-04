Η εντυπωσιακή αλλαγή της Ελεωνόρας Ζουγανέλη – Αδυνάτισε εν μέσω καραντίνας

Καλή Κυριακή ....💐💐💐 «Μικρό πουλί τριανταφυλλί δεμένο με κλωστίτσα με τα σγουρά φτεράκια του στον ήλιο πεταρίζει Κι αν το τηράξεις μια φορά θα σου χαμογελάσει κι αν το τηράξεις δυο και τρεις θ’ αρχίσεις το τραγούδι» @elzouganeli #kiklamino #giannisritsos #giannisritsosquotes #goodvibes #sundayvibes #sundays #singing #birds #tsiou #stayhome #home #playingwithbirds #tweet

A post shared by Eleonora Zouganeli (@elzouganeli) on Apr 26, 2020 at 4:27am PDT