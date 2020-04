Anita Brand: Ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα στον φακό του Χάρη Χριστόπουλου

Σήμερα φτιάχτηκα, 💃🏼ντύθηκα και έβγαλα επιτέλους μία φωτογραφία ολόσωμη (ο Χαρούλης δηλαδή📸) ☺️ Στη δεύτερη φωτογραφία θα δείτε το μακιγιάζ που κάναμε το πρωί (χωρίς επεξεργασία δεν τόλμησα ούτε καν να ανεβάσω καθώς το foundation δεν μου κάθεται καθόλου μα καθόλου καλά στο πρόσωπό μου). Μία παρένθεση μόνο: οι φωτογραφίες αυτές έχουνε τραβηχτεί με φως της ημέρας δεν έχω χρησιμοποιήσει τα επαγγελματικά μου φώτα. Αυτά😚😚🙈🙈 Products used: Face: @farsalicare Liquid powder primer @drjart Cicapair green serum @theordinaryco Coverage foundation 1.2N @thebodyshop Matte clay powder 015 + 034 @w7_cosmetics_greece Honolulu bronzer @tomfordbeauty 05 lissome blush Eyes: @nyxcosmetics_greece Proof it eyeshadow primer @w7_cosmetics_greece Honolulu bronzer as eyeshadow @lauramercier velour extreme matte lipstick Rock smudged along the lash line @dorothylcosmetics easy liner @giorgioarmani Black ecstasy mascara @ardellbeautygreece Demi wispies @flormaritalia 113 white eye pencil @maybelline Brow drama brow gel medium brown Lips: @anitabrandcosmetics TOFFEE waterproof lipliner @anitabrandcosmetics TOFFEE cream2matte long lasting lipstick Jewellery: @thebrandshaker

