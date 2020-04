Μαρία Μπεκατώρου: Σε λίγο η ζωή θα είναι ελεύθερη και χρωματιστή

#Repost @mariampekatwrou (@get_repost) ・・・ Και όταν γίνουν όλα πιο «κανονικά»,θα έρθουν τα γέλια και το αίσθημα της ανεμελιάς που τώρα φαντάζει τόσο μακρινό,θα πλησιάζει όλο και πιο κοντά μας.Κι εμείς που τόσα σκεφτήκαμε και υπολογίσαμε όλο αυτό το καιρό θα είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ να δεχτούμε το καλό που «είναι στο δρόμο».Γιατί τώρα θα έχουμε καταλάβει τόσα κι άλλα τόσα που πριν απλά τα προσπερνούσαμε...Μπορεί να μην είχαμε χρόνο,μπορεί να μην θέλαμε και πολύ να τα αντιμετωπίσουμε.Γιατί πολύ απλά έμπαιναν μέσα στη ρουτίνα μας...Τώρα η ρουτίνα έχει σκέψεις,έχει υπολογισμούς,έχει ονόματα,έχει συναισθήματα,έχει αλήθεια.Αν τη βρήκες,κράτησε τη ,να πορεύεσαι πια με την αλήθεια γιατί αυτή θα σε κάνει ευτυχισμένο και «γεμάτο» άνθρωπο.Και,ναι,ας μη κλείνουμε τα μάτια στο αναπόφευκτο,στο «ωραίο»,στο φωτεινό.Πρόσωπο;συναίσθημα;Η ζωή αποφασίζει,η ζωή όμως είναι δίκη σου κι εσύ τη κρατάς αγκαλιά .Πες αυτά που νιώθεις,πατά γερά στα πόδια σου,κρατά ό,τι σε κάνει ευτυχισμένο και ξέχνα τα δεδομένα.Σε λίγο η ζωή θα είναι και πάλι υπέροχη,ελεύθερη,χρωματιστή μα πρώτα απ´ολα θα είναι μία συνειδητοποιημένη ζωή ....Πάμε δυνατά για το ωραίο που έρχεται...Με αγάπη Μαρία

