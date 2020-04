Πόπη Τσαπανίδου: Τα ιδιαίτερα γενέθλια της μητέρας της εν μέσω καραντίνας

Είναι ιδιαίτερη ημερα σήμερα για μένα. Έχει γενεθλια η μαμά μου και παρά το γεγονός πως σπανίως τα γιορτάζουμε μαζί λόγω της απόστασης που μας χωρίζει, σήμερα ήταν όλα πιο έντονα. 🔸️Η χαρά που η μαμά μου είναι υγιής και ασφαλής. 🔸️Ο ενθουσιασμός για την έκπληξη που οργάνωσε η αδελφή μου και καταφέραμε να μαζευτούμε όλες σε βιντεοκλήση για να της τραγουδήσουμε το "να ζήσεις μανούλα/γιαγιάκα και χρόνια πολλά" 🔸️Η συγκίνηση που συναντηθήκαμε εκεί τόσες γενιές: η μαμά μου, εγώ, τα παιδιά μου, η αδελφή μου και τα μωρά της Υπήρξε όμως παράλληλα και μια τσιμπιά στην ψυχή μου. Ότι όλο αυτό τείνει να γίνει κανονικότητα την οποία συνηθίζουμε. Και όσο μα όσο κι αν είμαι υπέρμαχος της τεχνολογίας και της ανάπτυξής της, άλλο τόσο και περισσότερο θέλω να είναι επιλογή μου και μόνο. Να την ενεργοποιώ γιατί θέλω και όχι γιατί πρέπει. Εύχομαι και ελπίζω να επιστρέψουμε γρήγορα σε μια κανονικότητα, στην οποία δεν θα παραχωρήσουμε καμιά προσωπικη μας ελευθερία και δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία για την διαρκή μας "ιχνηλάτηση". Θα χαρώ να ακούσω εδώ 👇 στα σχόλια τις δικές σας σκέψεις και προβληματισμούς. Πόσα δικαιώματα και ελευθερίες σας θα θυσιάζατε στο όνομα της "δημόσιας υγείας";

A post shared by Popi Tsapanidou 💫 (@tsapanidou) on Apr 14, 2020 at 8:56am PDT