Βασίλισσα Ελισάβετ:Το Πάσχα δεν ακυρώνεται.Ο κορωνοϊός δε θα μας καταβάλλει

Δείτε το πλήρες διάγγελμα της περασμένης Κυριακής όπως αναρτήθηκε στο προφίλ της βασίλισσας στο Instagram

Η βασίλισσα Ελισάβετ διαμήνυσε ότι ο νέος κορωνοϊός «δε θα μας καταβάλλει», στο δεύτερο μήνυμά της προς το έθνος μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Η 93χρονη μονάρχης, που είναι και επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας, τόνισε ότι «το Πάσχα δεν ακυρώνεται», σε αυτό το πρώτο διάγγελμά της για την ιερή γιορτή της χριστιανοσύνης.

«Πολλές θρησκείες έχουν γιορτές, όπου το φως κερδίζει το σκοτάδι. Τέτοιες περιστάσεις συνήθως ακολουθούνται από το άναμα κεριών. Μοιάζει να απευθύνονται σε κάθε κουλτούρα, σε ανθρώπους κάθε πίστης, σε όλους. Τα βλέπουμε σε τούρτες γενεθλίων και οικογενειακές γιορτές, με τις οικογένειες να κάθονται χαμογελαστές γύρω από ένα φως. Αυτό μας ενώνει. Όσο το σκοτάδι πέφτει το βράδυ του Σαββάτου πριν από την Κυριακή του Πάσχα, πολλοί Χριστιανοί ανάβουν μαζί κεριά. Στην εκκλησία, ο ένας δίνει το Φως στον άλλο, διασπείροντάς το σιγά σιγά και μετά πιο γρήγορα σε όλα τα κεριά. Είναι ο τρόπος να δείξουμε πώς τα καλά νέα της Ανάστασης του Χριστού πέρασαν από το πρώτο Πάσχα και από γενιά σε γενιά μέχρι σήμερα.

Αυτή την χρονιά, το Πάσχα θα είναι διαφορετικό για πολλούς από εμάς, αλλά μένοντας σε απόσταση και ασφαλείς. Το Πάσχα, όμως, δεν ακυρώνεται. Το χρειαζόμαστε περισσότερο από κάθε φορά. Η ανακάλυψη του Χριστού που αναστήθηκε εκείνη τη μέρα, έδωσε στους ακολούθους του νέα ελπίδα και φρέσκια προοπτική, κάτι που μπορούμε κι εμείς να κάνουμε. Ξέρουμε, ότι ο κορωνοϊός δε θα περάσει από πάνω μας. Όσο σκοτεινός κι αν μπορεί να είναι ο θάνατος, και ιδιαίτερα για όσους υποφέρουν, το φως και η ζωή είναι πιο σπουδαία. Μακάρι η ζωντανή φλόγα του Πάσχα να είναι ένας οδηγός του πώς θα βλέπουμε το μέλλον», ανέφερε το μήνυμα της βασίλισσας Ελισάβετ.

Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη Κυριακή η βασίλισσα απηύθυνε μόλις το πέμπτο τηλεοπτικό διάγγελμά της στο διάστημα της 68χρονης βασιλείας της, για να τονίσει ότι αν οι Βρετανοί διατηρήσουν την αποφασιστικότητά τους εν μέσω της αυτοαπομόνωσης και των μέτρων καραντίνας, θα νικήσουν την πανδημία της Covid-19.

Κατά παράδοση, κάθε Πάσχα η βασίλισσα και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας παρακολουθούν τη λειτουργία στο Κάστρο του Γουίνδσορ, όπου διαμένει με τον 98χρονο σύζυγό της, τον πρίγκιπα Φίλιππο. Φέτος όμως η λειτουργία δε θα τελεστεί, λόγω των μέτρων.

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT