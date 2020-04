Ελιάνα Χρυσικοπούλου: Ο τραυματισμός της κόρης της και η μικροεπέμβαση

Ένα πρόβλημα που ξεκίνησε χθες ως αγκίθα κατέληξε σήμερα το απόγευμα σε ξαφνική μικροεπέμβαση, με όλο το συνεπαγόμενο αίμα, τα παιδικά δάκρυα και ουρλιαχτά, ενώ στο ίδιο δωμάτιο ανακάλυπτα στα 37 μου πως όντως, κίτρινη θολούρα και δυνατό βουητό είναι το πρώτο στάδιο της λιποθυμίας, καλά το δείχνουν οι ταινίες. Προφανώς το παιδί είναι μια χαρά αφού εξαρχής το ζήτημα ήταν περίπλοκο μεν, επουσιώδες δε (και την ανάμνηση του πόνου την πήραν μακριά δυο παγωτά το ένα πίσω απ’ τ’ άλλο) και προφανώς κι εγώ λίγες ώρες μετά είμαι μια χαρά και μπουκώνω ρυζογκοφρέτες γράφοντας αυτό το ποστ, το οποίο, εν τελεί, ένα πράγμα μόνο θέλει να πει: αμέριστο θαυμασμό και σεβασμό προς όλες εσας που το παιδί σας ταλαιπωρείται ή ταλαιπωρήθηκε ποτέ από σοβαρό ζήτημα υγείας.

A post shared by Eliana Chrysikopoulou (@elianoula) on Apr 10, 2020 at 2:50pm PDT