Έγκυος η Χριστίνα Μπόμπα; Η αποκάλυψη του Δημήτρη Αλεξάνδρου!

Όπως σας υποσχέθηκα δυνατό home workout χωρίς εξοπλισμό για πόδια και κορμό! Ξεκινάμε με ζέσταμα όπως φαίνεται στο δεύτερο βίντεο του post. 3 κύκλοι: κάνουμε εναλλάξ επιτόπου τρέξιμο (30sec)και θέση γάτας (30sec). Ανάμεσα στους κύκλους 10 sec διάλειμμα. Έπειτα συνεχίζουμε με 4 κύκλους από τις παρακάτω ασκήσεις με τη σειρά που φαίνεται από το 2ο μέχρι το 8ο βίντεο του post. 💪🏻 Πλαγιά βήματα από θέση καθίσματος με λάστιχο 40 sec - Διαλειμα 15 sec 💪🏻 Σανίδα με κίνηση δεξιά αριστερά 40 sec - Διαλειμα 15 sec 💪🏻 Side jumping squats 40 sec - Διαλειμα 15 sec 💪🏻 Bulgarian split squat 20 sec κάθε πόδι (σύνολο 40 sec) - Διαλειμα 15 sec 💪🏻 Κοιλιακοί 40 sec - Διαλειμα 15 sec 💪🏻 Άρσεις πυέλου ένα ένα πόδι 20 sec το κάθε πόδι (40 σύνολο) Μόλις τελειώσετε και τις 6 ασκήσεις, κάνετε ένα λεπτό διάλειμμα και μπαίνετε στον επόμενο κύκλο μέχρι να συμπληρώσετε 4 κύκλους. Αυτά!!! Enjoy, stay home και stay fit!!! #μενουμεσπιτι #homeworkout #lowerbodyworkout ΥΓ. Αν σας φαίνεται πολύ δύσκολο, μειώστε τις διάρκειες. Ακούστε το σώμα σας και κάντε το καλύτερο για εσάς.

