Ελεονώρα Μελέτη: Η φωτογραφία από την περίοδο της εγκυμοσύνης της

7 Απριλίου 2018. Μεγάλο Σάββατο! 6 μέρες πριν γεννήσω! Μόλις βγαίνω από την κουζίνα, αγαπημένο μέρος του σπιτιού εκείνες τις μέρες... τα χείλη μου κοντεύουν να σκάσουν από το πρήξιμο, όπως τα χέρια μου κ η κοιλιά μου. Τη θυμάμαι εκείνη τη στιγμή. Είχα βγάλει τη φωτογραφία για να τη στείλω στο γκρουπ που είχαμε με κάτι φίλους, ήταν όλοι μαζεμένοι σε ένα κάλεσμα αλλά εγώ δεν είχα πάει. Δεν είχα τι να βάλω!!! 😂😂😂😂 πόσο παράξενο να βλέπεις τις παλιές φωτογραφίες κ να λες: «που να φανταζόμουν πως δυο χρόνια μετά θα ποσταρα αυτή τη φωτογραφία από τον @dromos898fm κ πως η χώρα θα ήταν σε καραντίνα εξαιτίας ενός ιού.» #throwback #9monthspregnant

