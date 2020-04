Δούκισσα Νομικού: «Είναι εντάξει να μην είσαι εντάξει»

Είναι εντάξει να μην είσαι εντάξει. Η κατάσταση δεν βοηθάει. Η απομόνωση δεν βοηθάει. Ούτε ο καιρός βοηθάει. Κι όμως, ξέρεις τι βοηθάει; Η γυμναστική. 30 λεπτά κάθε μέρα. Όχι για να φτιάξεις σώμα για το καλοκαίρι (ποιο καλοκαίρι αναρωτιέμαι) αλλά για να φτιάξεις το πνεύμα και τη διάθεση σου. Δοκίμασε το. Πάρε βαράκια ή κράτα μπουκάλια, πάρε μια καρέκλα ή τις μπάλες με τις οποίες έκανες ασκήσεις για εύκολο τοκετό, βάλε μουσική στα αυτιά, άσε το κινητό σου και εκτονώσου. Αν έχεις παιδιά, αφιέρωσε αυτά τα 30 λεπτά στον εαυτό σου όταν εκείνα κοιμούνται. Θα νιώσεις καλύτερα. Στο υπόσχομαι. ❤️ Και μετά φάε παγωτό σοκολάτα. Λειτουργεί σου λέω 😉 Εγώ είμαι έτοιμη να αρχίσω από σήμερα, πάμε να το γυρίσουμε 💪🏻 Είσαι μαζί μου; #mondaymotivation #karantinamotivation #menoumespiti

