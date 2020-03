Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: «Όταν ξαναβγούμε από το σπίτι, ας μην ξεχάσουμε…»

Και μέσα σ’όλη αυτή την «απομόνωση» ξαφνικα νιώθω πιο συνδεδεμένη από ποτε. Στον εαυτό μου, στους δικούς μου ανθρώπους, σε ανθρώπους σε κάθε γωνια του πλανήτη που δεν έχω γνωρίσει ποτε αλλά πλέον μας απασχολούν τα ίδια θέματα. Για να μην παρεξηγηθώ, δε μειώνω τη σοβαρότητα της καταστασης, ούτε την τραγωδία που ζουν πολλοι συνάνθρωποι μας, αλλά αν το δούμε λίγο θετικά, μπορούμε να κερδίσουμε και κάτι.. Για πρώτη φορά νιώθω να με απασχολεί το πώς πραγματικά θέλω να γεμίσω τη μέρα μου, χωρις να με αγχώνει το μηπως δεν κάνω αρκετά, ή αυτά που πρέπει, η εν πάσει περιπτώσει αυτά που κάνουν οι άλλοι γύρω μου. Ακούω εμενα, τρωω πιο σωστά, ξεκουράζομαι χωρις ενοχές, φροντίζω το σπιτι μου, (συνειδητοποιω ότι αφού δε μαγείρεψα ούτε τώρα δεν υπάρχει καμία ελπίδα πια!), ενημερώνομαι περισσότερο -θα πρότεινα βέβαια να βάλετε έναν περιορισμό στις ειδησεις που διαβάζετε κάθε μέρα- μιλάω πιο συχνά και πιο ουσιαστικά με τους αγαπημένους μου και όταν ρωτάω η με ρωτάνε «πως είσαι;» είναι ειλικρινές. Πως νιώθεις! Όχι πως πάει η δουλειά, όχι το πόσα λεφτά βγάζεις.. αλλά αν είσαι υγιής, αν είσαι ήρεμος, αν είσαι χαρούμενος! Αυτά που θα έπρεπε να μας νοιάζουν ούτως η άλλως αλλά μέχρι πρόσφατα τα θεωρούσαμε δεδομένα και περιττά. Και σκέφτομαι πως όταν ξαναβγούμε από το σπιτι και μπούμε πάλι σε αυτόν τον αγώνα δρόμου, ας μην ξεχάσουμε τι μας δίδαξε όλη αυτή η κατάσταση. Να ακούμε τα θέλω μας, να είμαστε υπεύθυνοι, να μας νοιάζει ο διπλανός μας. Και πως όλοι είμαστε κομμάτι αυτού του κόσμου και οι επιλογές μας επηρεάζουν τους πάντες και τα πάντα. Επιλέγω την αγάπη. Και ελπίζω να σας επηρεάσει λίγο κι εσάς! ❤️ #thoughts #stayhome #μένουμεσπίτι #selfquarantine #love #care #connect

