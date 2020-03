Ντορέττα Παπαδημητρίου: Δείτε τι κάνει στο σπίτι με τα παιδιά της!

Φροντίζουμε τους εαυτούς μας και τους συνανθρώπους μας και μένουμε σπίτι.Ένας ωραίος τρόπος να περάσει η ώρα και να απασχοληθούν κ τα παιδιά μας ,είναι τα επιτραπέζια . #menoumespiti #home #stayin #staysafe

A post shared by Doretta Papadimitriou (@dorettapapadimitriou_official) on Mar 17, 2020 at 8:18am PDT