Γενέθλια για τη Μαντώ Γαστεράτου - Πώς τα πέρασε;

Σήμερα ειναι τα γενέθλια μου και αυτή ειναι η πρώτη τούρτα που έσβησα για φέτος και αυτοι είναι οι φίλοι μου που τυχαίνει να ειναι και συνεργάτες μου και αυτή ειναι η φάτσα μου, γεμάτη απο χαρά και συγκίνηση που συνειδητοποιώ για ακόμα μια φορά, πόσο πολυ τους αγαπω και μ' αγαπάνε! Ααααα και αυτο ειναι το πρωτο μου γύρισμα μετα την γέννηση του γιου μου, μετά απο 2 μήνες, που σε λίγη ώρα βγαίνει στον αέρα με την BEST TEAM EVER @kotsovolos_greece ... ❤ ------------ #birthday #myteam #myfriends #happy #birthdaygirl

