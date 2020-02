Κι έτσι απλά και ωραία συναντηθήκαμε και ήπιαμε ένα ουζάκι και μοιραστηκαμε ιστορίες με πολύ γέλιο κάτω από τη σκιά του ιερού βράχου! Ποσο όμορφα!

A post shared by Despina Vandi (@desp1navandi) on Feb 4, 2020 at 6:54am PST