Καίτη Φίνου: Συγκινεί 40 ημέρες μετά τον θάνατο της μικρότερης αδερφής της!

40 μέρες. Ατελείωτες μου φάνηκαν. Κάθε μέρα έβλεπα τα άλμπουμ με τις φωτογραφίες μας και ζούσα με αναμνήσεις. Έτσι θα συνεχίσω να ζω.... Νομίζω πως το νόημα του να ζεις για να κάνεις με όποιο τρόπο χαρούμενους τους δικούς σου,έπαψε να υπάρχει για μένα... Μαίρη μου....Γιάννα μου.... ❤❤❤

