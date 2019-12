Βαρύ πένθος για την Καίτη Φίνου - Πέθανε η μικρότερη αδερφή της

Πάντα θα είσαι το "μικρό μου"...Καλό ταξίδι αγάπη μου....έδωσες μεγάλο αγώνα...Είσαι ηρωίδα καρδιά μου... Καλή αντάμωση........🌹

A post shared by kaitifinou🎭♑🇬🇷 (@kaitifinou) on Dec 12, 2019 at 9:21pm PST