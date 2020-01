Στάνκογλου: Η φωτογραφία από τα... νιάτα του ανήμερα των γενεθλίων του

Σήμερα κλείνω τα 46.μέρα γενεθλίων η μέρα που πέθανε ο αγαπημένος μου David Bowie θα το γιορτάσω μαζί του....

A post shared by Yiannis Stankoglou (@yiannisstankoglou) on Jan 10, 2020 at 1:53am PST