It’s the most wonderful time of the year… και η μαγική ενέργεια των Χριστουγέννων, μας γέμισε με την πιο γιορτινή διάθεση🎄 Ας είναι αυτές οι μέρες γεμάτες ζεστασιά, χαμόγελα μαζί με τους αγαπημένους μας και κορυφαία ενέργεια @zenith.gr #christmas #happymoments #KoryfaiaEnergeia #Empistosynh

A post shared by Sakis Rouvas (@sakisrouvas) on Dec 24, 2019 at 8:47am PST