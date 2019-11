Παπαδοπούλου: «Σοκαρίστηκα όταν μας είδα με τον Αλέξανδρο στα περιοδικά»

Ο superman της καρδιας μας πασχα μην τα παρατας εισαι τερματαρα💪⚪⚫ . . .@alexandros_paschalakis 😍🙏

A post shared by _alexadros_pasxalakis_ (@_alexandros_pasxalakis__) on Oct 7, 2019 at 4:15am PDT