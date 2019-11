Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το σπίτι της «μύρισε» Χριστούγεννα

Και του χρόνου με υγεία και τους ανθρώπους που αγαπάμε στην αγκαλιά μας! Εμείς μόλις στολίσαμε ❤️#christmas #xmasloadinng

A post shared by stam_tsimtsili (@stam_tsimtsili) on Nov 23, 2019 at 4:11am PST