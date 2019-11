Άννα Βίσση: Η απάντησή της για το «Just The 2 Of Us»

Έντονα ακούγεται τις τελευταίες ημέρες πως η Άννα Βίσση θα είναι κριτής στο "Just The 2 Of Us" και το τι ακριβώς συμβαίνει μόλις αποκαλύφθηκε!



Με story στο Instagram, το επίσημο fab club της καταξιωμένης τραγουδίστριας, fannatics, διέψευσε τις φήμες. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η Άννα δε θα είναι στο "Just The 2 Of Us" όπως ειπώθηκε χωρίς πρώτα να εξακριβωθεί. Είναι λογικό όλα τα shows να θέλουν για κριτή τους την Άννα Βίσση. Ωστόσο, φέτος, η ίδια έχει επιλέξει να είναι With all of us με τις μουσικές και τις επιτυχημένες εμφανίσεις της».



Το εν λόγω story αναδημοσίευσε λίγη ώρα αργότερα και η τραγουδίστρια.

Στο μεταξύ, η Άννα Βίσση συνεχίζει τις επιτυχημένες εμφανίσεις της στο "Barbarella" της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 20 Δεκέμβρη θα επιστρέψει, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, στο καλλιτεχνικό της σπίτι στην Αθήνα, το "Hotel Ερμού".