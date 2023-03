Ντερ Λάιεν- Μητσοτάκης: Στην Αθήνα οι ειδικοί των σιδηροδρόμων της ΕΕ

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη με την οποία ζητάει συγγνώμη από τους συγγενείς των θυμάτων για το δυστύχημα στα Τέμπη (Video Star)

Η πρόεδρος της Κομισιόν έκανε γνωστό σήμερα, με ανάρτησή της στο twiiter, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει την Ελλάδα, προκειμένου να εκσυγχρονίσει τους σιδηροδρόμους της και να βελτιώσει την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε πως είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το πρωί της Δευτέρας και πως εντός της εβδομάδας ειδικοί του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της ΕΕ θα ταξιδέψουν στην Αθήνα.

This morning I discussed with PM @kmitsotakis further technical support that the EU can provide to Greece to modernise its railways and improve their safety.



Commission and @ERA_railways experts will travel this week to Athens.



Rail safety is paramount.