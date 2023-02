Σεισμός Τουρκία: Προσαγωγή καταγγέλλουν 3 Έλληνες αριστεριστές 

Προσαγωγή τριών Ελλήνων μελών της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς στην Τουρκία (φωτογραφία group «Εργατική Ομάδα Τ-34» στο facebook)

Την προσαγωγή τους από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Τουρκίας καταγγέλλουν τρεις Έλληνες που ανήκουν σε οργάνωση της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, οι οποίοι είχαν μεταβεί στην επαρχία Χατάι, η οποία έχει υποστεί μεγάλες ζημιές από τον σεισμό, για «συμπαράσταση στους πληγέντες», όπως ισχυρίζονται οι ίδιου και συμμετοχή σε έρευνες διάσωσης. Το περιστατικό έγινε γνωστό από αναρτήσεις στα social media.

Δεν έχει γίνει γνωστό όμως μέχρι στιγμής, αν έχει μετατραπεί σε σύλληψη η προσαγωγή τους και για ποιο λόγο, ούτε αν θα προφυλακισθούν ή απελαθούν.

Σε ανάρτηση της «Εργατικής Ομάδας Τ - 34» στο facebook αναφέρεται συγκεκριμένα:

«ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Προσήχθησαν απο την "αντι"τρομοκρατική της Τουρκίας, στην επαρχία του Χατάι στην Αντιόχεια, 3 σύντροφοι μας που πήγαν για να βοηθήσουν μαζί με τις λαϊκές επιτροπές τους σεισμόπληκτους.

Άμεση απελευθέρωση!

Η διεθνιστική αλληλεγγύη το όπλο των λαών!

Καλούμε όλους και όλες σε συγκέντρωση στις 17.00 στην Πρεσβεία Τουρκίας

ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΜΑΣ

Η ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΕΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΛΑΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Τ-34».



Ανάρτηση για το ίδιο θέμα έχει κάνει και το τουρκικό group ομοϊδεατών του «Free Grup Yorum!».

Our 3 Greek comrades Alexis, Takis, Michail have been ARRESTED while rescuing people in earthquake areas.



They are currently in custody by anti-terror police. pic.twitter.com/Z1wx8IbfM2