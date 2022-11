Μητσοτάκης σε Bloomberg: Θα απαγορεύσουμε τα παράνομα λογισμικά

Την απαγόρευση όλων των παράνομων λογισμικών παρακολούθησης στην Ελλάδα προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο Bloomberg από τo Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

«Έχω καταστήσει σαφές ότι το πρόσφατο δημοσίευμα που είδε το φως της δημοσιότητας στην Ελλάδα είναι απολύτως ψευδές. Ήμουν πολύ σαφής, αναγνωρίζοντας ότι στην Ευρώπη έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τα παράνομα κακόβουλα λογισμικά -δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, το έχουμε δει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες- και χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό για την αντιμετώπισή του», είπε ο πρωθυπουργός.

Συνεχίζοντας, τόνισε: «Ελπίζω ότι η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη, εντός του επόμενου μήνα, θα απαγορεύσουμε όλα τα παράνομα κακόβουλα λογισμικά, που μπορούν να πωληθούν στην Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν να μετατρέψουμε αυτό το πραγματικό πρόβλημα σε ευκαιρία».

Αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ και το εάν θα επηρεαστούν από μία αλλαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε: «Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό σημείο. Η Ελλάδα είναι στρατηγικός συνεργάτης των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο σημείο του κόσμου και δεν πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει».

“It’s an incredible lie." Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis denied reports that he was behind wiretaps on ministers, business people and journalists https://t.co/O9h6WaRio0