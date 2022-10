Φλώρος από τη Χίο: Προετοιμαζόμαστε για να είμαστε νικηφόροι αν απαιτηθεί 

Το ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων του Star για τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη δήλωση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κ. Φλώρου από τη Χίο

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ελληνικού Πενταγώνου, δηλώνει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις προετοιμάζονται για κάθε ενδεχόμενο απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις και απειλές.

Την ίδια ώρα, ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσο η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία πώληση αμερικανικών F-16 στην Άγκυρα, έστειλε ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Η Αθήνα παραμένει σε αυξημένη εγρήγορση για όλα τα ενδεχόμενα. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, επισκέπτεται Χίο, Ψαρά, Οινούσσες και Παναγιά, από όπου και προειδοποίησε μιλώντας στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Παίρνουμε την απειλή πολύ στα σοβαρά. Προετοιμαζόμαστε για να είμαστε, αν απαιτηθεί, νικηφόροι. Η αξιοπρέπεια και η τιμή της πατρίδας είναι στα χέρια σας, στα χέρια τα δικά σας».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υφυπουργός Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, που συνεχίζει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν απειλούμε κανέναν, όμως αν ποτέ χρειαστεί, με τους συμμάχους μας, ή και μόνοι μας, να είστε σίγουροι, ότι θα κάνουμε αυτό που πρέπει».

Σαφής και κατηγορηματικός ήταν για μια ακόμη φορά Ρόμπερτ Μενέντεζ, με αφορμή το «παράθυρο» που άνοιξε προς στιγμήν η αμερικανική γερουσία, για την πώληση F-16 στην Άγκυρα.

Ο Γερουσιαστής των ΗΠΑ Ρόμπερτ Μενέντεζ (πηγή: Star)

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ διαμήνυσε: «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δε θα εγκρίνω καμία πώληση F-16 για την Τουρκία, έως ότου ο Ερντογάν σταματήσει την επιθετική του εκστρατεία σε όλη την περιοχή. Τελεία και παύλα».

Στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου, οι προκλήσεις συνεχίζονται σε ρητορικό επίπεδο, με τον εκπρόσωπο της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν να δηλώνει: «Η Ελλάδα δεν είναι χώρα που μπορεί να τα βάλει με την Τουρκία. Βλέποντας δηλαδή την δύναμή σου και τα σύνορά σου, πρέπει να αποκτήσεις σε ένα λογικό και νόμιμο επίπεδο, τις σωστές σχέσεις με την Τουρκία».

«Όσο και αν προσπαθεί η Τουρκία δεν μπορεί να βρει ευήκοα ώτα, ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε στην Ε.Ε. σε ό, τι αφορά τις παράλογες, ανυπόστατες και παράνομες διεκδικήσεις της» σχολίασε για τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της Άγκυρας ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Αίσθηση προκάλεσε πάντως το tweet που ανέβασε σήμερα η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα, θυμίζοντας τη βοήθεια που είχαν στείλει οι Τούρκοι στη χώρα μας, το 1941, την περίοδο του μεγάλου λιμού, στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής.

A day in the life of Turkish-Greek relations...



On 13 October 1941, Kurtuluş sailed from İstanbul to deliver humanitarian aid and food supplies to the Port of Piraeus, to the Greek people suffering from a catastrophic Famine (Megalos Limos) under the occupation of Nazi Germany. pic.twitter.com/XfbI33mS6R