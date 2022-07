Μενδώνη: Δεν πρέπει να εργαλειοποιείται ο πολιτισμός

Στην απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού να μην παραστεί στην πρεμιέρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, αναφέρεται ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου ΥΠΠΟΑ

«Η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού να μην παραστεί στην πρεμιέρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ήταν απολύτως συνειδητή επιλογή, προκειμένου να μη νομιμοποιήσει με την παρουσία της την εργαλειοποίηση του Πολιτισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να μετατρέψει τις θεατρικές σκηνές σε λαϊκά δικαστήρια. Σε αυτόν τον κατήφορο δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε».

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της Παρασκευής χορευτές εξέφρασαν την αντίδρασή τους η υπό όρους αποφυλάκιση του Δημήτρη Λιγνάδη παρότι κρίθηκε πρωτόδικα ένοχος για δύο βιασμούς ανηλίκων.

Όπως μετέδωσε το eleftheriaonline, δημοσιεύοντας και τη σχετική φωτογραφία, μετά την λήξη της εναρκτήριας παράστασης αναρτήθηκε πανό που ανέγραφε "Rapists must be in jail", δηλαδή "Οι βιαστές πρέπει να είναι στη φυλακή".

Κατά τις ίδιες πηγές, λίγο νωρίτερα, έχοντας προφανώς πληροφόρηση για αυτή τη διαμαρτυρία τόσο η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, όσο και ο υφυπουργός Νίκος Γιατρομανωλάκης αποχώρησαν από το Μέγαρο Χορού λίγα λεπτά πριν την έναρξη της παράστασης και αφού πρώτα είχαν υπογράψει προγραμματική σύμβαση για το ΔΗΠΕΘΕΚ και έχοντας κάνει δηλώσεις τόσο για την σημαντικότητα της διοργάνωσης, όσο και για άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες στη Μεσσηνία.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κα Μενδώνη συνεχίζει να προσβάλει τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του

«Η δίκαιη αντίδραση των ανθρώπων του πολιτισμού για τον βιαστή Λιγνάδη χαρακτηρίζεται εργαλειοποίηση του πολιτισμού από την κα Μενδώνη», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

«Η κα Μενδώνη συνεχίζει να προσβάλει τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του. Βλέπει παντού το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δυστυχώς για αυτήν δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ΣΥΡΙΖΑ για να έχει κατανοήσει τον βρώμικο ρόλο της», σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση και καταλήγει:

«Όπως φάνηκε στην Καλαμάτα, δεν χρειάζεται να είναι καν απ' την Ελλάδα».

