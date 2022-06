Αθήνα και Κάιρο στέλνουν μηνύματα σε φίλους και εχθρούς

Μήνυμα σε φίλους και εχθρούς έστειλαν σήμερα Αθήνα και Κάιρο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας παρέθεσε γεύμα στον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σάμεχ Σούκρι, με θέα τη θάλασσα.

Οι δύο ΥΠΕΞ επαναβεβαίωσαν τις εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών, ενώ «πέταξαν» μαζί στη συνέχεια για το Λουξεμβούργο, όπου διεξάγεται το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ – Αιγύπτου, το οποίο εξετάζει νέο πεδίο συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου.

Οι κ. Δένδιας και Σούκρι συζήτησαν για την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο, με τον Αιγύπτιο υπουργείο Εξωτερικών να στηρίζει τις θέσεις μας.

Πλέον, η Αθήνα θεωρεί το Κάιρο στρατηγικό της εταίρο. Άλλωστε, μετά την συμφωνία μας για ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη), ετοιμάζουμε και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, μέσω υποθαλάσσιου αγωγού.

Με τον ΥΠΕΞ της Αιγύπτου S.Shoukry στην πτήση προς το Λουξεμβούργο όπου θα συμμετάσχουμε στην 9η Συνάντηση του Συμβουλίου Σύνδεσης 🇪🇺-🇪🇬. With #Egypt FM #Sameh_Shoukry on our way to #Luxembourg to attend the 9th Meeting of the 🇪🇺-🇪🇬 Association Council pic.twitter.com/zOizc97C8J