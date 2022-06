Μητσοτάκης: Έως τις 18.00 θα λειτουργούν παιδικοί σταθμοί και δημοτικά

Για «ωρολογιακή βόμβα που πρέπει να απενεργοποιήσουμε» έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για το δημογραφικό στο συνέδριο «Δημογραφικό 2022 – Η Μεγάλη Πρόκληση» που διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, στον απόηχο της μεγάλης εθνικής απογραφής του 2021.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για πανευρωπαϊκό φαινόμενο, σημειώνοντας πως στον αναπτυσσόμενο κόσμο υπάρχει το ανάποδο πρόβλημα με υπερπληθυσμό και έκρηξη γεννήσεων σε ηπείρους, όπως η Αφρική».

Μάλιστα, με έμφαση τόνισε πως το ζήτημα αυτό «είναι πάνω από τα ελληνοτουρκικά και την οικονομία», επισημαίνοντας πως εισβάλλει ως επείγουσα πολιτική προτεραιότητα ορμητικά στον δημόσιο διάλογο.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως το δημογραφικό δεν είναι απειλή για την ταυτότητά μας, αλλά οικονομική και κοινωνική απειλή, «είναι η μείωση των κοινωνικά ενεργών πολιτών».

Όπως είπε, εδώ και μία δεκαετία οι γεννήσεις είναι λιγότερες από τους θανάτους, ενώ παράλληλα «χάσαμε ένα πλούσιο δυναμικό με την μετανάστευση νέων ανθρώπων που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης στο εξωτερικό».

Παιδικοί σταθμοί και δημοτικά θα λειτουργούν έως τις 18.00

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μέτρα για τη διευκόλυνση των νέων γονέων.

Όπως εξήγησε, στο μέλλον θα εξασφαλιστεί προσιτή στέγη για τους νέους ανθρώπους καθώς το κόστος για την αγορά νέου σπιτιού έχει ανεβεί σημαντικά και λειτουργεί αποτρεπτικά νέα ζευγάρια να μείνουν σε ένα μεγαλύτερο σπίτι και έτσι να αποκτήσουν μεγαλύτερη οικογένεια.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είναι στην τελική ευθεία η επέκταση του ωραρίου των παιδικών σταθμών και των δημοτικών σχολείων έως τις 6 το απόγευμα αλλά και η στελέχωση των μονάδων υγείας των νησιών με παθολόγους και παιδίατρους.

Αυξάνεται το όριο ηλικίας στα 54 έτη για τις γυναίκες που θέλουν να τεκνοποιήσουν

Ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά και στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, λέγοντας ότι υπάρχει μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία που αυξάνει το όριο ηλικίας από τα 50 στα 54 έτη για τις γυναίκες που θέλουν να τεκνοποιήσουν.

«Οι δράσεις μας εδώ και τρία χρόνια απλώνονται σε διαφορετικά επίπεδα», είπε ο πρωθυπουργός «και έχουν αποβεί πολύ πιο αποτελεσματικές από ένα εφάπαξ επίδομα».

Αναφέρθηκε επίσης στο επίδομα των 2.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση και την κατάργηση του φόρου πολυτελείας για τους πολύτεκνους με μεγάλα αυτοκίνητα.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επιδοτούμενη γονική άδεια και την προστασία των γονιών από την απόλυση αλλά και τη διαμόρφωση χώρων φύλαξης παιδιών στους χώρους των επιχειρήσεων.



