Δένδιας από Ινδία: Φιλοδοξούμε η σχέση μας να γίνει στρατηγικού χαρακτήρα

«Φιλοδοξούμε η σχέση μας να αποκτήσει στρατηγικό χαρακτήρα και ελπίζω ότι ο πρωθυπουργός Μόντι και ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης θα συναντηθούν σύντομα ακριβώς για τον σκοπό αυτό», είπε ο Νίκος Δένδιας απευθυνόμενος στον Ινδό ομόλογό του, Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ, από το Νέο Δελχί όπου πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη.

«Αυτή είναι η τρίτη συνάντησή μας σε λιγότερο από έναν χρόνο και αυτό κάτι σημαίνει», είπε ο υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ενημέρωσε τον Ινδό ομόλογό του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και για το Κυπριακό.

«Η προώθηση και ο σεβασμός της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, της UNCLOS, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την ενίσχυση της σταθερότητας σε Ινδο-Ειρηνικό και Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Όπως τόνισε, αυτό είναι «κοινή πεποίθηση» της Ελλάδας και της Ινδίας και τόνισε πως και οι δύο χώρες «είναι προσανατολισμένες προς τους ωκεανούς και τη θάλασσα ως χώρο που εγγυάται την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ χωρών και ανθρώπων».

It is such a great pleasure & also a great honour for me to be here in New Delhi, today. Τhis is our third meeting in less than a year & this says something. We aspire our relation to become a strategic one (statement at my meeting with ΕΑΜ of 🇮🇳 @DrSJaishankar). pic.twitter.com/U1dUkN0iYy