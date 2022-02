Σκληρή πολιτική κόντρα μετά την αναφορά Μητσοτάκη για ΣΥΡΙΖΑ και δημοκρατία

Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για την πενταετία ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση της χώρας και τους πιθανούς κινδύνους για τη Δημοκρατία, εάν επανεκλεγεί.

Ο πρωθυπουργός, στη συζήτηση με θέμα «Stemming the Illiberal Tide: The Global Challenge of Eroding Democracy», στο πλαίσιο της 58ης Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, τόνισε ότι το 2015 εξελέγη στην Ελλάδα «η πρώτη λαϊκιστική κυβέρνηση στην Ευρώπη» και πρόσθεσε ότι «ήταν μία σκληροπυρηνικά αριστερή κυβέρνηση η οποία συγκροτήθηκε σε συνεργασία με ένα κόμμα που βρισκόταν στα δεξιά της παράταξης που εκπροσωπώ».

«Έχει ενδιαφέρον πως, όταν μιλάμε για τον λαϊκισμό, η ιδεολογία δεν αποτελεί και τόσο σημαντικό παράγοντα. Εκλέχτηκαν τότε επειδή υποσχέθηκαν ξεκάθαρα ένα σύνολο λύσεων που όλοι γνώριζαν ότι ήταν αδύνατον να εφαρμοστούν. Αλλά οι πολίτες ήταν διατεθειμένοι να τους δώσουν μία ευκαιρία διότι επικρατούσε μεγάλη δυσπιστία απέναντι στο παραδοσιακό πολιτικό σύστημα» είπε ο κ.Μητσοτάκης ο οποίος χαρακτήρισε «μετριότατη διακυβέρνηση» την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Η άποψή μου είναι ότι αυτές οι κυβερνήσεις γίνονται πολύ επικίνδυνες και μπορούν να γίνουν επικίνδυνες και για τη δημοκρατία αν επικρατήσουν για δεύτερη φορά σε εκλογές. Καταφέραμε να το αποτρέψουμε αυτό», είπε ο πρωθυπουργός.

Τσίπρας: Δείχνει πανικό ο κ. Μητσοτάκης

«Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι επιστροφή της δημοκρατίας», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σε πανικό.

«Διώξεις δικαστών-δημοσιογράφων, απευθείας αναθέσεις, έλεγχος ΜΜΕ. Στην ΕΕ τα βλέπουν όλα. Η αναφορά Μητσοτάκη σε Διεθνές Φόρουμ -τη μέρα που ο Κύρτσος τον συνέκρινε με Όρμπαν- ότι νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι κίνδυνος για δημοκρατία, δείχνει πανικό. Επιστροφή της δημοκρατίας θα είναι», έγραψε στο twitter o πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Οικονόμου: Δεν έχει μάθει τίποτα από το 2015-2019

«Ο κ. Τσίπρας όσο και αν βαυκαλίζεται δείχνει ότι δεν έχει μάθει τίποτα από το 2015-2019 και συνεχίζει στον ίδιο δρόμο, όπως μας υπενθυμίζουν συνεχώς και ο ίδιος και οι στενοί του συνεργάτες, ο κ. Πολάκης και ο κ. Καρτερός», ήταν η απάντηση κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου.

«Η Ελλάδα, με κύρος και ισχυρή παρέμβαση στα διεθνή fora, πρωταγωνιστεί σε όλες τις διεργασίες σχετικά με τις προκλήσεις και τις αλλαγές που φέρνουν οι επάλληλες παγκόσμιες κρίσεις. Βρίσκεται σε θέση πια να πρωταγωνιστεί γιατί δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα αναξιοπιστίας και διεθνούς ανυποληψίας της κυβέρνησης Τσίπρα – Βαρουφάκη», πρόσθεσε.

«Πρωταγωνιστεί γιατί αποδοκίμασε τον λαϊκισμό και αντιμετώπισε αποφασιστικά την προσπάθεια χειραγώγησης και υπονόμευσης των θεσμών της Δημοκρατίας μας. Η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να πρωταγωνιστεί, γιατί η κοινωνία με τη στάση της και τις επιλογές της δείχνει ότι όσοι απειλούν και απεργάζονται την κατάληψη ”αρμών της εξουσίας”, αν τους εμπιστευόταν ξανά ο ελληνικός λαός, ματαιοπονούν», κατέληξε.



