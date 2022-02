Δένδιας: Την Ελλάδα θα επισκεφθεί επίσημα ο Πρόεδρος του Ισραήλ

Την Ελλάδα θα επισκεφθεί επίσημα ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, όπως αποκάλυψε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο twitter, μετά την τηλεφωνική συνομιλία του με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και ΥΠΕΞ του Ισραήλ Γιαϊρ Λαπίντ.

«Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον ΥΠΕΞ του Ισραήλ Γιαϊρ Λαπίντ συζητήσαμε σχετικά με τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ και την πολυμερή συνεργασία στην περιοχή. Συζητήσαμε επίσης για την προετοιμασία της επικείμενης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ» έγραψε ο κ. Δένδιας στην ανάρτησή του.

O Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ έκανε λόγο στη δική του ανάρτηση για θερμή και θετική συνομιλία με τον φίλο του, όπως τον χαρακτήρισε, Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκο Δένδια.

Today, I had a warm and positive conversation with my friend @NikosDendias, the Minister of Foreign Affairs of Greece. Greece is an important partner of Israel and we’ll continue to act to strengthen the relationship between our countries and peoples. pic.twitter.com/Crvvy2kVY3