Μητσοτάκης στο CNN: Η Τουρκία να σταματήσει τις προβοκάτσιες

Ηχηρό και σαφές μήνυμα στην Τουρκία να σταματήσει τις προκλήσεις και να προσέλθει σε διάλογο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο CNN και τη δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ.

«Έχουμε παρατηρήσει από προηγούμενα χρόνια αύξηση στις προκλητικές κινήσεις της Τουρκίας σε διάφορα μέτωπα. Υπάρχει διαφωνία για τα όρια στις θαλάσσιες ζώνες. Αυτό που τους λέμε ανοιχτά είναι να κάτσουμε να συζητήσουμε σαν πολιτισμένοι γείτονες κι αν δεν συμφωνήσουμε, να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε μεμονωμένες κινήσεις της Τουρκίας στην ΑΟΖ μας και την αποστολή, όχι μόνο ερευνητικού, αλλά και πολεμικών σκαφών σε αυτή. Υπάρχει ρίσκο με την αυξανόμενη ένταση από την πλευρά της Τουρκίας και την προηγούμενη εβδομάδα σημειώθηκε ένα περιστατικό με την σύγκρουση δυο πλοίων. Δεν είμαστε αυτοί που ψάχνουμε την ένταση και το μήνυμά μας στην Τουρκία είναι απλό: σταματήστε τις προκλήσεις κι έλατε να συζητήσουμε πολιτισμένα», είπε ο πρωθυπουργός.

