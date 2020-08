Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανάρτησή του για τα γενέθλια του γιου του

Δείτε το ρεπορτάζ του Star σχετικά με την τραγωδία που παρακολούθησε στην Επίδαυρο ο πρωθυπουργός

Στην όμορφη Κρήτη βρίσκεται για διακοπές ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την οικογένειά του. Εκεί γιόρτασαν και τα γενέθλια του γιου τους, Κωνσταντίνου, ο οποίος «έκλεισε» τα 22 του χρόνια.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία από το νησί στα social media, γράφοντας: «Στα Χανιά για τα γενέθλια του Κωνσταντίνου μας! Χρόνια πολλά αγόρι μου!».

Μια τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της ανήρτησε στο Instagram και η Μαρέβα Μητσοτάκη γράφοντας: «Χρόνια Πολλά αγάπη της ζωής μου! Happy birthday my love. My one and only!» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία με τον γιο της.