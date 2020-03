Στο ΝΑΤΟ επισήμως η Β. Μακεδονία – «Ευχαριστώ» Ντιμιτρόφ στο ελληνικό ΥΠΕΞ

«Έχουμε διανύσει μακρύ δρόμο. Αυτό που ήταν απλώς φυσιολογικό είναι τώρα επίσημο. Είμαστε γείτονες και σύμμαχοι. Σας ευχαριστούμε» έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Νικολά Ντιμιτρόφ σε ανάρτησή του στο twitter για την ένταξη της χώρας του και επισήμως από σήμερα στο ΝΑΤΟ, ευχαριστώντας το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

We have come a long way. What was only natural, is now official: we are neighbors and allies! Thank you! https://t.co/QlmCu4cKtm