Συνομιλία Μητσοτάκη για τον κορωνοϊό με τον επιστήμονα Χρηστάκη

Συνομιλία με τον διακεκριμένο και ελληνικής καταγωγής καθηγητή του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ Ν. Χρηστάκη είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχετικά με το action plan για τον κορωνοϊό και το ελληνικό σύστημα υγείας, όπως έγραψε στην ανάρτησή του στο twitter.

O πρωθυπουργός έγραψε στην ανάρτησή του επίσης ότι η Ελλάδα είναι προνομιούχα που μπορεί να έχει τέτοιους διακεκριμένους επιστήμονες για να τους συμβουλεύεται, όποτε χρειάζεται.



Had a very interesting conversation with @NAChristakis about our action plan for COVID-19 and our health system. We're basing our strategies on sound scientific advice, and Greece is very privileged to have such eminent scientists to call upon, wherever they may be. pic.twitter.com/vh3S4HpFKd