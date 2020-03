Μητσοτάκης: Στον Έβρο θα μεταβεί την Τρίτη

Στον Έβρο μεταβαίνει την ερχόμενη Τρίτη (03.03.2020) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Την επίσκεψη γνωστοποίησε με ανάρτηση του στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ, τονίζοντας μάλιστα ότι υποστηρίζει την ελληνική προσπάθεια αποτροπής της παράνομης μετανάστευσης.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: “Υποστηρίζουμε την προσπάθεια της Ελλάδας να προστατεύσει τα Ευρωπαϊκά σύνορα. Η Ε.Ε. παρακολουθεί στενά την κατάσταση, καταλήγοντας με την απόφασή του να επισκεφτεί την Τρίτη τη χώρα μας”.

The borders of Greece are the external borders of Europe. We will protect them. I will be visiting the #Evros land border with Turkey along with Charles Michel @eucopresident on Tuesday.

Once more, do not attempt to enter Greece illegally - you will be turned back.

🇬🇷🇪🇺