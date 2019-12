Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών Αντώνης Διαματάρης

Ο πρώτος υπουργός που παραιτείται από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε ο υφυπουργός Εξωτερικών Αντώνης Διαματάρης.

Ο κ. Διαματάρης αποτελεί παρελθόν από την κυβέρνηση μετά τις αντιδράσεις, που προκλήθηκαν από την αναφορά στο βιογραφικό του για μεταπτυχιακό από το Columbia, το οποίο δεν είχε αποκτήσει.

Ο ίδιος είναι σε επίσημη αποστολή την Αυστραλία και μάλιστα, χθες, είχε ανεβάσει post στο twitter για τo ταξίδι του, δηλώνοντας χαρούμενος που θα συναντηθεί με την ομογένεια.

Με πολύ χαρά και ενθουσιασμό αναχωρούμε εντός ολίγων λεπτών για το Sydney της Αυστραλίας, όπου θα συναντηθούμε με τα αδέρφια μας, θα ακούσουμε τις απόψεις τους και θα τους μεταφέρουμε την αγάπη της Μητέρας Πατρίδας. @EmbassyOfGreece @GreeceInSydney pic.twitter.com/qgVEDMMr0m — Αντώνης Η. Διαματάρης (@AHDiamataris) December 4, 2019

Μαξίμου: Ζητήθηκε η παραίτηση από τον πρωθυπουργό

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, το πρωθυπουργικό γραφείο επικοινώνησε σήμερα με τον κ. Διαματάρη και ζητήθηκε η παραίτηση του υφυπουργού Εξωτερικών. Όπερ και εγένετο για να διευκολύνει ο κ. Διαματάρης τον πρωθυπουργό.

Όπως τονίζουν οι κυβερνητικές πηγές, ήταν μία δύσκολη απόφαση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λόγως της μακρόχρονης φιλίας που υπάρχει ανάμεσά τους, αλλά «ο πρωθυπουργός βάζει πάνω απ’ όλα το σωστό».

Διαματάρης: Λάθος διατύπωση, σπούδασα αλλά δεν τελείωσα το MBA

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Αντώνης Διαματάρης, στην απάντησή του για τις σπουδές του στο Columbia, είπε πως όντως παρακολούθησε το μεταπτυχιακό, αλλά δεν κατάφερε να το ολοκληρώσει λόγω οικονομικών προβλημάτων.

«Προς αποκατάσταση της αλήθειας, διευκρινίζω ότι στο βιογραφικό μου σημείωμα αναφέρω ότι σπούδασα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) στο Πανεπιστήμιο Columbia, καθώς πράγματι παρακολούθησα αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αλλά δυστυχώς λόγοι οικονομικοί δεν μου επέτρεψαν να αποκτήσω το σχετικό τίτλο σπουδών», σημείωσε.

Το βιογραφικό του κ. Διαματάρη

Το βιογραφικό του κ. Διαματάρη, όπως είναι ανηρτημένο στη σελίδα του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Αντώνης Η. Διαματάρης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη νήσο Λήμνο όπου και τελείωσε το Λύκειο.

Μαζί με την οικογένειά του μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Queens College της Νέας Υόρκης και Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Ηταν εκδότης της εφημερίδας «Εθνικός Κήρυξ» στη Νέα Υόρκη, η οποία διανύει το 104ο έτος από την έκδοσή του και είναι η μόνη ημερήσια ελληνόφωνη εφημερίδα του απόδημου ελληνισμού. Πριν 21 χρόνια εξέδωσε και τον εβδομαδιαίο αγγλόφωνο Εθνικό Κήρυκα, με τον ίδιο τίτλο “The National Herald”.

O κ. Διαματάρης έχει αφιερώσει τις δυνάμεις του στην έγκυρη ενημέρωση των Ελλήνων των ΗΠΑ, στην ανάγκη διατήρησης της εθνικής ταυτότητας και στην προώθηση των Εθνικών θεμάτων.

Εχει τιμηθεί από τoν Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με το παράσημο του «Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής», από το Ιδρυμα Δημοσιογραφίας Μπότση, την Κοινότητα του Αγ. Δημητρίου της Αστόριας, την AHEPA, The Ronald McDonalds House of New York και άλλους οργανισμούς. Είναι ο πρώτος που έχει διατελέσει διαδοχικά Τελετάρχης της Εθνικής Παρέλασης στη Νέα Υόρκη το 2005 και στη Βοστώνη το 2006.

Eίναι νυμφευμένος με την Λίτσα, το γένος Καλογερή, και έχουν δυο παιδιά την Βανέσα και τον Ηρακλή.