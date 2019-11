Μητσοτάκης και Μαρέβα αποθέωσαν τον Τσιτσιπά: «Παικταρά, παικταρά!»

Δείτε το video από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Την απόλυτη αποθέωση γνώρισε από το Πρωθυπουργικό ζεύγος ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι, να τον περιμένουν στα αποδυτήρια μετά τη μεγάλη νίκη του επί του Φέντερερ, για να του δώσουν συγχαρητήρια.

Όπως θα δείτε και στο video, ο Πρωθυπουργός μαζί με τη σύζυγό του, έδωσαν «το παρών» στο Λονδίνο και στην O2 Arena, παρακολουθώντας με κομμένη την ανάσα την επική μάχη ανάμεσα στον Έλληνα τενίστα και στον Ελβετό θρύλο του τένις για το ATP Finals.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς θριάμβευσε, έσπευσαν να του μιλήσουν από κοντά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αγκάλιασε θερμά τον Έλληνα τενίστα, ενώ η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ενθουσιασμένη και συγκινημένη με το κατόρθωμά του, τον αγκάλιασε επίσης, αποκαλώντας τον «παικταρά» και λέγοντάς του πως ποτέ δεν έχει ξαναφωνάξει τόσο πολύ στη ζωή της.

A lovely moment for @StefTsitsipas and his team 😅



Even the Prime Minister of Greece @kmitsotakis was there to congratulate our 2019 finalist! 🇬🇷 #NittoATPFinals pic.twitter.com/5ZPuYKR5E2