Economist: Η Ελλάδα οικονομικός νικητής του 2022

Οικονομική νικήτρια για το 2022 ανακηρύσσει την Ελλάδα ο Economist σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία. Σε μια χρονιά με τον πληθωρισμό 10% σε ετήσια βάση, σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο να έχει περικόψει τα εισοδήματα των νοικοκυριών, ορισμένες χώρες τα έχουν πάει αρκετά καλά.

Προκειμένου να αξιολογήσει αυτές τις διαφορές, ο Economist συγκέντρωσε στοιχεία για πέντε οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες - ΑΕΠ, πληθωρισμό, εύρος πληθωρισμού, απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς και δημόσιο χρέος για 34 κυρίως πλούσιες χώρες.

.@TheEconomist ranks Greece as the top 2022 performer among 34 countries, with high growth, narrow inflation breadth, plunging debt-to-GDP ratio and outperforming stockmarket. Very glad to see that our efforts and reforms are making a real impact. We look forward to 2023! pic.twitter.com/dFkUpJnRzs