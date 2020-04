Άλλη μια ώρα καθυστέρηση στο Εurogroup αλλά ο Σεντένο είναι αισιόδοξος 

Άλλη μια ώρα καθυστέρηση στην έναρξη του Eurogroup ανακοίνωσε ο Εκπρόσωπος του Προέδρου Μάριο Σεντένο, Λουίς Ρέγκο.

Η νέα ώρα έναρξης θα είναι στις 19:00 Βρυξελλών. Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος Σεντένο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του δηλώνει ότι οι Υπουργοί Οικονομικών είναι κοντά σε συμφωνία. Όπως τόνισε "αυτή τη φορά θα αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων".

We are very close to an agreement. I trust - I still trust - that this time we will ALL rise to the occasion. And show the necessary spirit of compromise, which is the bedrock of our Union #Eurogroup #COVIDー19 pic.twitter.com/C6TVYSbIET