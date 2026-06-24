Μυστήριο με τον ξαφνικό θάνατο 23χρονης στα Κουφονήσια, με τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα είχε βγει για φαγητό με τον σύντροφό της και στη συνέχεια επέστρεψαν στο κατάλυμα όπου διέμεναν. Λίγο αργότερα, όμως, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, χάνοντας τις αισθήσεις της.

Ο σύντροφός της ζήτησε αμέσως βοήθεια, ενώ στο ξενοδοχείο βρίσκονταν δύο γιατροί, οι οποίοι έσπευσαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Tης έγινε ΚΑΡΠΑ, όμως η 23χρονη δεν κατάφερε να επανέλθει.

Ο νεαρός, σε κατάσταση σοκ, κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι η κοπέλα αντιμετώπιζε αλλεργίες, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Η σορός της 23χρονης θα υποβληθεί σε νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πτώμα δε έφερε σημάδια ή αμυχές.

Το αρμόδιο τμήμα της ΕΛ.ΑΣ. Ερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.