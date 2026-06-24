Κουφονήσια: Τραγωδία με 23χρονη Ελληνίδα τουρίστρια που πέθανε ξαφνικά

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Intime (Στέφανος Βολιτάκης)
Σοκ με τον ξαφνικό θάνατο 23χρονης στα Κουφονήσια / Βίντεο Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξαφνικός θάνατος 23χρονης Ελληνίδας τουρίστριας στα Κουφονήσια, υπό έρευνα από τις Αρχές.
  • Η γυναίκα κατέρρευσε μετά από δείπνο με τον σύντροφό της και δεν επανήλθε παρά τις πρώτες βοήθειες.
  • Ο σύντροφός της ανέφερε ότι είχε αλλεργίες, γεγονός που εξετάζεται στην έρευνα.
  • Η σορός θα υποβληθεί σε νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, χωρίς σημάδια ή αμυχές στο σώμα.

Μυστήριο με τον ξαφνικό θάνατο 23χρονης στα Κουφονήσια, με τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα είχε βγει για φαγητό με τον σύντροφό της και στη συνέχεια επέστρεψαν στο κατάλυμα όπου διέμεναν. Λίγο αργότερα, όμως, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε, χάνοντας τις αισθήσεις της. 

Ο σύντροφός της ζήτησε αμέσως βοήθεια, ενώ στο ξενοδοχείο βρίσκονταν δύο γιατροί, οι οποίοι έσπευσαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Tης έγινε ΚΑΡΠΑ, όμως η 23χρονη δεν κατάφερε να επανέλθει. 

Ο νεαρός, σε κατάσταση σοκ, κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι η κοπέλα αντιμετώπιζε αλλεργίες, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.  

Η σορός της 23χρονης θα υποβληθεί σε νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πτώμα δε έφερε σημάδια ή αμυχές.  

Το αρμόδιο τμήμα της ΕΛ.ΑΣ. Ερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.  

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