Αυτά είναι τα τρία χρώματα που επιλέγουν οι λιγότερο ευφυείς άνθρωποι

Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο χρώματα! Χρώματα που τον «ντύνουν», τον χαρακτηρίζουν και τον ομορφαίνουν... Τα χρώματα μας αλλάζουν τη διάθεση και μας κάνουν να δούμε τα πράγματα με άλλο μάτι.

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα χρώματα επηρεάζουν την ψυχολογική μας κατάσταση και πολλές φορές «δείχνουν» τον εσωτερικό μας κόσμο, αλλά και τα συναισθήματά μας ενώ συνδέονται με την ευφυΐα. Άλλωστε υπάρχει και επιστήμη η οποία μελετά τα χρώματα, ονομάζεται χρωματομετρία και αναλαμβάνει να ερευνήσει σε βάθος κάθε κομμάτι τους.

Τα χρώματα που επιλέγουν οι λιγότερο έξυπνοι άνθρωποι

Γκρι

Γκρι / freepik

Το γκρι συχνά συνδέεται με τη μονοτονία και την έλλειψη δημιουργικότητας και ποικιλίας. Επιστήμονες αναφέρουν ότι εκείνοι που επιλέγουν το συγκεκριμένο χρώμα, δεν τολμούν συχνά, ενώ δε σκέφτονται και out of the box.

Καφέ

Καφέ / freepik

Το καφέ χρώμα συνδέεται άρρηκτα με τη γη, κι άρα με τη σύνεση, τη σταθερότητα και την αφοσίωση. Κατά μία έννοια σχετίζεται με την ασφάλεια, ωστόσο η έλλειψη ρίσκου που «κρύβεται» πίσω του βάζει τέλος στη δημιουργικότητα και την ελευθερία σκέψης.

Κίτρινο

Κίτρινο / unsplash

Το κίτρινο χρώμα συνδέεται με το άγχος και την κόπωση σε ψυχολογικό επίπεδο. Μελέτες έδειξαν ότι είναι ικανό να επηρεάσει τη διαύγεια στη σκέψη και να εμποδίσει τη δημιουργικότητα.

Χρώματα που συνήθως επιλέγουν οι ευφυείς άνθρωποι είναι το κόκκινο, το μπλε και το πράσινο που φέρνουν ζωντάνια και δράση.

